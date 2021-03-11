К интернету подключат 300 орловских школ, больниц и администраций

К интернету в 2021 году подключат почти 300 орловских школ, больниц и администраций Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают решать проблемы с интернетом в сельской местности. За три года, с 2019-го по 2021-й, планировалось подключить к 688 социально-значимых объектов – школ, администраций, медицинских учреждений.

Сейчас областные власти ведут переговоры с Минкомсвязи России о включении еще 236 новых организаций, в том числе сельских библиотек. Окончательное решение будет принято до конца марта.

Пока же в 2021 году планируется подключить к интернету 287 сельских школ, органов местного самоуправления, медицинских и ряда других учреждений.

- За январь-февраль 2021 года в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» подключен 51 объект в 18 муниципальных образованиях, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.