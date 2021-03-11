Администрация Орла планирует устранить дефекты на дорогах за 10 дней

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области продолжается ремонт дорог, поврежденных в последние месяцы зимы. В настоящее время дорожное покрытие латают литым асфальтобетоном 25 бригад.

В Орле, Ливнах и Мценске работы ведут МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», МУКП «Ливенское» и МУП «Коммунальщик». По одной бригаде в Ливнах и Мценске, 4 – в Орле, 19 – на территории области.

Администрацией Орла планируется завершить устранение основных дефектов в течение 10 дней.

Деформации на транзитных автодорогах районных центров (Залегощь, Верховье, Дмитровск, Колпна, Малоархангельск, Глазуновка, Шаблыкино, Хотынец) устраняются силами ГУП ОО «Дорожная служба».

- Сегодня из запланированного объема на март на территории области 7800 кв. метров выполнено 2925 кв. метров (38%). Всего с ноября 2020 года выполнено работ по ремонту 5,3 тыс. кв. метров дорожного покрытия, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.