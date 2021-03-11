В Орловской области 13 продавцов цветов оштрафовали на праздниках Фото: Архив "КП"

В пяти районах Орловской области за мартовские праздники были зафиксированы нарушения в продаже цветами. Инспекторы межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора города Ливны выявлены 13 административных правонарушений.

Букеты, кусты акации серебристой и горшечные растения без фитосанитарных документов обнаружили в Ливенском, Верховском, Должанском, Краснозоренском и Колпнянском районе.

- Продавцы не известили Управление о доставке подкарантинной продукции и не имели соответствующих документов. Виновные привлечены к административной ответственности по ст.10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции», - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.