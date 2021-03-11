Орловчанка вернула 320 тысяч рублей, переведенные мошенникам Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла полицейским удалось оперативно помочь женщине, которую обманули телефонные мошенники. Она перевела им 320 тысяч рублей, узнав о «сомнительных операциях».

Неизвестные атаковали орловчанку с нескольких телефонных номеров и даже представилась сотрудниками полиции, назвали фамилии. Это и подкупило женщину. Она пошла в магазин и через терминал, по указанию мошенников, перевела деньги якобы на безопасный счет. После этого у нее возникли сомнения и она позвонила в полицию, в отделение, где якобы работают звонившие.

Здесь и выяснилось, что женщине из полиции никто не звонил и таких сотрудников в ведомстве нет. После этого настоящие полицейские оперативно выехали на место, где орловчанка переводила деньги. Выяснилось, что за ее счет преступники уже успели купить несколько дорогих телефонов.

-Узнав о том, что женщина стала жертвой мошенников, сотрудники магазина отменили операцию. Средства вернулись на ее счет. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере». Проводятся комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному противоправному деянию, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.