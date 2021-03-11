Коронавирус в Орловской области, 11 марта 2021: число смертей достигло 467

Коронавирус в Орловской области, 11 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 11 марта 2021, федеральный оперштаб подтвердил еще 74 случая заражения коронавирусом в Орловской области. Сейчас на лечении дома и в стационарах региона находятся 2270 человек.

Всего за весь период пандемии в Орловской области заболели уже 31163 человек. Из них 28 426 смогли победить болезнь и вылечились. Накануне из больниц с отрицательным тестом на коронавирус выписались 86 орловцев.

Однако статистика смертности продолжает пополнять практически ежедневно. Сегодня подтверждена смерть трех пациентов с коронавирусом. В регионе пандемия унесла жизни уже 467 человек.