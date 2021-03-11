“Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” за «молодых профессионалов»

.

10 марта состоялась церемония закрытия V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области, в рамках которого, были организованы соревнования по 7 компетенциям на базе ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в Орловской области соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов СПО в возрасте от 17 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

Соревнования по компетенции «Электромонтаж» были призваны отобрать лучших представителей своей профессии среди студентов профессиональных образовательных организаций Орловской области. Главным экспертом на площадке выступил Татарченков Николай Владимирович, инженер координационного центра «Молодые профессионалы» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», сертифицированный эксперт Worldskills Russia в компетенции «Электромонтаж».

Традиционно, партнером соревнований по компетенции «Электромонтаж» выступил ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

«Поддержка мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию молодежи, позволяет не только взращивать квалифицированные кадры со студенческой скамьи, но и вносить существенный вклад в развитие регионов» - комментирует генеральный директор ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Кутенев Сергей Николаевич.

Победителями по компетенции «Электромонтаж» стали:

1 место - Шпагин Тимофей Александрович (ФСПО ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»).

2 место - Кургузов Александр Александрович (ФСПО ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»).

3 место - Ординарцев Сергей Дмитриевич (Орловского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»).

3 место - Устакщиев Роман Михайлович (БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина»).

Поздравляем призеров, экспертов и организаторов чемпионата!