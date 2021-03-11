В Орле пройдет Первенство области по бадминтону среди молодежи

Первенство Орловской области по бадминтону среди молодежи 13-14 марта 2021 Фото: Архив "КП"

На грядущих выходных в Орле пройдет Первенство области по бадминтону среди юноши и девушки 17- 19 лет. Принять участие в соревнованиях могут все желающие, однако предварительно нужно подать заявку и получить допуск спортивного врача.

Подать заявку на участие нужно успеть сегодня, 11 марта, до пяти часов вечера. Их принимают по электронной почте rani4ka@mail.ru или diana_098@mail.ru. Допуск врача нужно предъявить в день соревнований на регистрации.

- С собой нужно принести ракетку и спортивную одежду - футболку, шорты и обувь. Победители соревнований смогут принять участие в Первенстве России, которое пройдет в Орле с 30 марта по 4 апреля, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

13 марта в 9.45

14 марта в 9.00

Легкоатлетический манеж (Орел, улица Матросова, 5).