В Орловской области механизатора осудили за смерть подсобного рабочего Фото: Архив "КП"

В Орловской области осудили механизатора ООО «Брянская мясная компания». Мужчину признали виновным в смерти 49-летнего подсобного рабочего во время сельскохозяйственных работ.

Трагедия произошла 20 августа 2020 года вблизи деревни Лобынцево Сосковского района. Механизатор управлял трактором и в какой-то момент допустил наезд на человека задним колесом. Мужчина скончался на месте происшествия.

- Подсудимый признан виновным в совершении преступления по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник СУ СК России по Орловской области.