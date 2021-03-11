В Орле бывший полицейский окажется в тюрьме из-за фальсификации доказательств Фото: Архив "КП"

В Орловской области бывшего полицейского приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Экс-майора полиции признали виновным в превышение должностных полномочий, незаконном сбыте наркотиков и фальсификации доказательств.

По данным следствия, в июле 2019 года оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Урицкому району решил улучшить показатели своей работы. Для этого он уговорил знакомого «попасться» с наркотиками. Он передал ему запрещенное вещество, потом сам нашел его в кармане знакомого, а затем задокументировал факт хранения наркотического средства. В итоге было возбуждено уголовное дело.

- Преступление было выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД. Осужденный приговорен к 11 лишения свободы и лишен специального звания «майор полиции». Кроме того, лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.