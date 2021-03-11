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Происшествия11 марта 2021 9:46

В Орле жильцы общежития в Шпагатном переулке спасли соседа из пожара

Мужчина был неосторожен при курении на диване
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле жильцы общежития в Шпагатном переулке спасли соседа

Фото: Архив "КП"

Сегодня рано утром, 11 марта, в Заводском районе произошел пожар в общежитии. Огонь вспыхнул в одной из комнат двухэтажного дома в Шпагатном переулке в районе четырех часов.

Жильцам общежития удалось вызволить 51-летнего соседа из полыхающей комнаты еще до приезда пожарных. Однако к моменту прибытия сотрудников пожарно-спасательной службы уже образовался едкий дым. Спасатели эвакуировали семь человек и потушили очаг возгорания.

- В результате пожара в комнате выгорела обшивка дивана. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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