В Орле жильцы общежития в Шпагатном переулке спасли соседа из пожара

В Орле жильцы общежития в Шпагатном переулке спасли соседа Фото: Архив "КП"

Сегодня рано утром, 11 марта, в Заводском районе произошел пожар в общежитии. Огонь вспыхнул в одной из комнат двухэтажного дома в Шпагатном переулке в районе четырех часов.

Жильцам общежития удалось вызволить 51-летнего соседа из полыхающей комнаты еще до приезда пожарных. Однако к моменту прибытия сотрудников пожарно-спасательной службы уже образовался едкий дым. Спасатели эвакуировали семь человек и потушили очаг возгорания.

- В результате пожара в комнате выгорела обшивка дивана. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.