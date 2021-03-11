На реконструкцию ветсанутильзавода в Орле потребуется почти 135 миллионов рублей

Ветсанутильзавод "Орловский" на Итальянской улице. Фото: https://vetzavod57.ru

4 марта 2021 года Правительство Орловской области утвердило сметную стоимость реконструкции ветсанутильзавода на Итальянской улице облцентра. В капитальный ремонт и масштабную модернизацию предстоит вложить 134,8 млн рублей.

Работы планируется проводить в два этапа. Большая часть средств должна пойти на преобретиение и установку современного технологического оборудования, в том числе по очистке воздуха и воды. На это необходимо 108 млн рублей.

- ПСД утверждена на основании положительных заключений ООО «ВКТИстройдормаш-Проект» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, предприятие по утилизации биологических отходов и производство мясокостной муки работает в Орле уже 40 лет. Его основные задачи - утилизация трупов животных, конфискатов и просроченной животной продукции.