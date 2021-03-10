Погода в Орле: в ночь с 10 на 11 марта ожидается -20 мороза

В Орле ожидается мороз -20 Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня ночью в Орле ожидается совсем не весенняя погода. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до значительного минуса. Впрочем, к выходным холода отступят.

Как сообщает Росгидрометцентр, в ночь со среды 10 марта на четверг 11 марта ожидается -20..-21 мороза. Снега не предвидится.

Днем в четверг, 12 числа, -9. Погода будет ясной с небольшой облачностью, в город заглянет солнце, без осадков. Ветер юго-восточный 3 м/с, давление на уровне 755 мм рт.ст.

Ночь с четверга на пятницу, 12 марта, тоже будет холодной: ожидается до -18 градусов. А вот днем в последний рабочий день на этой неделе мороз отступит, термометры покажут -4. Облачно, небольшой кратковременный снег. Давление 749 мм рт.ст., ветер придет с юга, скорость 8 м/c.

По предварительным прогнозам, на выходных температура уже будет плюсовой: по прогнозам до +4 и дождь.

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