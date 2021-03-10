Застройщик с орловскими корнями снова стал лидером в двух регионах

.

По итогам работы группа компаний второй год подтверждает статус лидера в Орловской и Липецкой областях. На церемонии открытия Всероссийской строительной недели -2021, сразу после приветственной речи главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, состоялось торжественное награждение лидеров строительной отрасли. Дипломы за высокие достижения победителям вручил Леонид Казинец, первый заместитель Председателя Общественного совета при Минстрое России.

– Мы понимаем, насколько важно сделать все, что от нас зависит, чтобы повысить уровень комфорта жизни в регионах. С поддержкой, которая оказывается сейчас на государственном уровне, мы надеемся сохранить темпы комплексной застройки территорий, несмотря на сложности, с которыми продолжает сталкиваться строительная отрасль в связи с последствиями мировой пандемией», – поделился мнением Валерий Глущенко, председатель совета директоров ПАО «ОРЁЛСТРОЙ», Орловского кластера ГК «ОДСК».