На улице Зеленина подготовили котлован для самой большой школы Орла

Школа на улице Зеленина в Зареченском микрорайоне Орла появится в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации города

В январе 2021 года в Зареченском микрорайоне Орла началось возведение самой большой школы города. Она будет рассчитана на 1225 учеников.

Для здания на улице Зеленина уже сформирован котлован площадью 7 тыс. кв. метров. В настоящее время на стройплощадке установили опор временного освещения. Здесь проходят испытания свай. Работы по их монтажу планируют начать в ближайшие недели.

По проекту, будет построено два корпуса - для начальной и старшей школы. Один корпус будет в 4 этажа, другой в 5 этажей. В каждом будет свой спортзал. Также предусмотрена столовая на 600 человек и актовый зал.

- На территории оборудуют футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольную площадку. Отопление - от собственной котельной, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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