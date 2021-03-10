Житель Ливенского района отправится под суд за убийство прохожего

Уголовное дело направлено в суд, дальнейшую судьбу ливенца решит Фемида Фото: Архив "КП"

В Орловской области под суд отправится 35-летний мужчина, зарезавший прохожего. Кровавым финалом обернулась ссора с 49-летним прохожим в районном центре Ливны.

Конфликт между двумя местными жителями произошел летом 2020-го года. Словесная перепалка завязалась у ларька с шаурмой, она переросла в рукоприкладство. 35-летний обвиняемый схватился за туристический нож и расправился со своим оппонентом, которого он видел впервые. Пострадавшего скорая привезла в больницу, но спасти его жизнь уже не представлялось возможным. Мужчина умер в медучреждении от полученных ран.

Оперативникам тогда удалось быстро задержать предполагаемого убийцу, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". К настоящему времени расследование завершено.

- Следственными органами завершено расследование уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательственная база, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Как пояснили корреспонденту "КП" в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело направлено в суд, дальнейшую судьбу ливенца решит Фемида.

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