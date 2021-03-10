Вакцинация от коронавируса в Орловской области: первую прививку сделали более 25 тысяч человек

Вакцинация от коронавируса в Орловской области
Фото: Архив "КП"
Сегодня, 10 марта, в Орле прошло очередное заседание регионального оперштаба. В центре внимания - вакцинация от коронавируса. В настоящее время первую прививку сделали уже 25218 человек, завершили вакцинацию 12717 жителей области.
Прививки от коронавируса сейчас делают в 35 стационарных пунктах 28 медицинских организаций. Кроме того, в Орловской области работают три мобильных прививочных пункта и 26 мобильных бригад.
На базе ФАПов вакцинацию проводят в Мценском, Покровском, Орловском, Ливенском, Краснозоренском, Сосковском, Свердловском, Урицком, Глазуновском, Новодеревеньковском и Малоархангельском районах.
- Активнее всего вакцинация проходит в городских поликлиник и ЦРБ Ливенского, Покровского, Мценского районов. Эти медучреждения вышли на серьезные показатели в работе по вакцинации населения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на руководителя облздрава Ивана Залогина.
У вас есть важная и интересная новость?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите «Вконтакте», «Одноклассниках» и Facebook