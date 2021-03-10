Вакцинация от коронавируса в Орловской области: первую прививку сделали более 25 тысяч человек

Вакцинация от коронавируса в Орловской области Фото: Архив "КП"

Сегодня, 10 марта, в Орле прошло очередное заседание регионального оперштаба. В центре внимания - вакцинация от коронавируса. В настоящее время первую прививку сделали уже 25218 человек, завершили вакцинацию 12717 жителей области.

Прививки от коронавируса сейчас делают в 35 стационарных пунктах 28 медицинских организаций. Кроме того, в Орловской области работают три мобильных прививочных пункта и 26 мобильных бригад.

На базе ФАПов вакцинацию проводят в Мценском, Покровском, Орловском, Ливенском, Краснозоренском, Сосковском, Свердловском, Урицком, Глазуновском, Новодеревеньковском и Малоархангельском районах.

- Активнее всего вакцинация проходит в городских поликлиник и ЦРБ Ливенского, Покровского, Мценского районов. Эти медучреждения вышли на серьезные показатели в работе по вакцинации населения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на руководителя облздрава Ивана Залогина.

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