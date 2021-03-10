В Орле подготовились к весеннему половодью

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле подготовились к грядущему весеннему половодью. Аварийные службы и ведомства готовы к возможным последствиям паводка, а в мэрии ситуацию называют оптимистической.

Смотр сил и средств, работающих во время половодья, состоялся в прошлом месяце, прошли тренировки. А с прошлой недели в городской администрации начал работу оперативный штаб, созданный для реагирования на жалобы жителей.

- Продуманы пути эвакуации людей, особенно тех, кто нуждается в медицинской помощи и не может самостоятельно передвигаться, обеспечение питанием, - пояснили в пресс-службе мэрии Орла.

Какие улицы оказались в зоне возможного подтопления и куда обращаться в случае столкновения с большой водой читайте в нашем специальном материале.

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