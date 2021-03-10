В Орловской области в декретном отпуске сидит 58 отцов

В Орловской области в декрет идут не только мамы, но и папы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области сидят в декрете 58 отцов. Несколько отцов находится в отпуске по уходу уже не за первым ребенком в семье, а за третьим и даже четвертым.

В регионе в настоящий момент времени пособия по уходу за малышами получает больше трех с половиной тысяч семей. При этом оформляют декрет не только мамы, но и папы. Так с первым в семье крохой в возрасте до полутора лет сидит 25 отцов, со вторым 21 папа, ну а еще 12 мужчин ухаживают за третьим, четвертым и последующим ребенком.

- Чаще всего в декретный отпуск вместо жены идут мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Они составляют около 80% от общей статистики. Самому молодому отцу в декрете, получающему детские пособия от ФСС, – 25 лет, а самому старшему - 56 лет. Большинство мужчин-получателей пособий проживают в крупных городах области - Орле и Ливнах, -сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда соцстраха