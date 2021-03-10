У орловца украли будку от «ЗИЛа» и отправили на металлолом Фото: Архив "КП"

В одной из деревень Орловского района местный житель остался без металлической будки от автомобиля «ЗИЛ». Мужчина использовал ее как подсобку, но однажды, приехав на свой участок, не обнаружил на месте.

Как позже выяснилось, кражу совершил 29-летний орловец. Он приехал на служебном авто, погрузил будку и отвез ее в пункт приема металлолома. По слом владельца будки, ее стоимость составляет около 60 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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