Орловец, знай: Россельхозбанк повысил процентную ставку по вкладу «Растущий доход» до 6,5%

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Максимальная ставка выплачивается при сумме вклада от 10 тыс. рублей и сроке нахождения средств во вкладе от 361 до 540 дней включительно, без возможности пополнения или снятия. Помимо процентной ставки, преимущество вклада «Растущий доход»– частичная выплата процентов при досрочном изъятии вклада.

Предложение действует по 30 апреля 2021 года включительно. Оформить вклад можно как в офисах Россельхозбанка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк РСХБ».

«Два-три раза в год банк запускает акции с привлекательными условиями, этот год не стал исключением: для частных клиентов действуют специальные предложения и по вкладам, и по кредитованию. Рекомендую всем, кто заинтересован в доходности своих сбережений, обратить внимание на акцию «Весеннее предложение» - такую ставку на рынке банковских вкладов сейчас найти непросто», - сообщила заместитель директора Орловского филиала Россельхозбанка Инна Лыкова.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.

Кроме традиционных вкладов и счетов банк предлагает и другие инструменты сохранения и приумножения средств. В частности, паевые инвестиционные фонды или вложения в драгоценные металлы.

В рамках акции «Весеннее предложение» открывается вклад для физических лиц «Растущий доход». Вклад принимается на сумму от 10 000 рублей. Вклад открывается в рублях только на имя вкладчика. Период проведения акции с 01.03.2021 по 30.04.2021 включительно. Максимальная сумма вклада не ограничена, срок вклада- 540 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от периода нахождения средств во вкладе: до 180 дней (вкл.) - 3,0% годовых; от 181 до 360 дней (вкл.) - 4,0%годовых; от 361 до 540 дней (вкл.) - 6,5%годовых. Пополнение и расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены. Выплата процентов производится в конце срока вклада или в день досрочного востребования путем перечисления на счет вкладчика, открытый в АО «Россельхозбанк».При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе по процентной ставке, установленной для досрочного востребования вклада: до 180 дней( вкл.)-1,5% годовых; от 181 до 360 дней (вкл.) - 3,0% годовых; от 361 до 539 дней (вкл.) - 3,5% годовых. Автоматическая пролонгация вклада не предусмотрена. Оформить вклад можно в отделении АО «Россельхозбанк» или с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк». Ставка 6,5% годовых при сумме вклада от 10000 рублей РФ и на период нахождения средств во вкладе от 361 до 540 дней включительно. Данная информация является рекламой. Не является офертой. Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08. 2015 г.