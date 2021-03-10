На охрану взлетной полосы аэродрома в Орле выделят более 2,5 миллиона рублей

Накануне, 9 марта, Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области выставил охрану взлетно-посадочной полосы аэродрома на Кромской улице на электронный аукцион.

Согласно информации, размещенной на сайте гоззакупок, максимальная стоимость контракта составляет 2 миллиона 512 тысяч рублей. Подрядной организации предстоит установить три круглосуточных поста охраны по периметру летного поля и прилегающего земельного участка.

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