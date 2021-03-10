Детсад на улице Кузнецова в Орле готов на 20%

Детский сад на улице Кузнецова в Орле готов на 20%. Фото: пресс-служба администрации города

Ясли на улице Кузнецова в 795-м квартале Северного района Орла готовы на 20%. Об этом сегодня, 10 марта, во время визита на стройплощадку губернатора Андрея Крычкова и мэра Юрия Парахина сообщил подрядчик.

Согласно заключенному договору, работы должны быть завершены к 30 ноября 2021. Однако сейчас они идут с опережением графиков и возможно открытие детского сада пройдет раньше.

В настоящее время завершено устройство фундамента и армопояса. Рабочие приступили к кирпичной кладке наружных стен и внутренних перегородок.

- Проектирование детского сада осуществлено на основе документации аналогичного объекта на Планерной улице, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Отметим, ясли будут представлять собой одноэтажное здание с отдельной котельной. Детский сад рассчитан на 80 мест.

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