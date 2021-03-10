Коронавирус в Орловской области, 10 марта 2021: умерли еще три человека

Коронавирус в Орловской области, 10 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 10 марта 2021, федеральный оперштаб обновил данные по ситуации с коронавирусом в регионах России. В Орловской области зафиксировано 77 новых случаев заражения.

В настоящее время в регионе проходят лечение от коронавируса 2285 человек. Всего за все время пандемии заболели 31 089 орловцев, из них 28 340 смогли победить болезнь и вылечиться. За последние сутки из больниц выписались 83 человека.

Федеральный оперштаб подтвердил еще три летальных исхода пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 464 человек.

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