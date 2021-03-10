В Заводском районе Орла столкнулись три иномарки, вылетело ограждение и пострадал пешеход

В Заводском районе Орла столкнулись три иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Орловской области

Во вторник, 9 марта, в Заводском районе Орла произошла большая авария с участием трех иномарок, дорожного ограждения и пешехода. ДТП с эффектом домино случилось вечером в 20:20 часа.

Запустил цепную реакцию 31-летний водитель «Мерседеса». Он столкнулся в районе дома №53 по Комсомольской улице с «Хендэ Солярис», ехавшей со стороны улицы Красина.

Затем «Хэндэ» врезался в ехавший в попутном направлении слева «Форд Мондео». Далее «Форд» вылетел с дороги, протаранил дорожное ограждение и опору ЛЭП. На этом история не закончилась. Куски металлического ограждения вылетели на тротуар и задели пешехода – 64-летнего мужчину.

ДТП на Комсомольской улице в Орле 9 марта 2021. Фото: Госавтоинспекция по Орловской области

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Отпущен домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

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