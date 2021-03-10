За два месяца 2021 года орловцы взяли более 330 льготных ипотек Фото: Архив "КП"

В 2021 году, за январь и февраль, жители Орловской области взяли более 330 льготных ипотек. Наибольшей популярностью пользуется льготное ипотечное кредитование под 6,5%.

При этом за период действия госпрограмм льготного ипотечного кредитования орловцы зарегистрировали 1 460 ипотек, из них 1240 ипотек под 6,5% и 220 сельских ипотек.

- По льготной ипотеке под 6,5 % купить жилье можно только на первичном рынке в строящемся или в уже построенном доме, а первоначальный взнос не может быть менее 20% от стоимости квартиры. Действие госпрограммы продлено до 1 июля 2021 года, - пояснила «КП» Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области.

Сельскую ипотеку могут получить орловцы, решившиеся на покупку жилья в сельской местности. Для оплаты первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Однако есть существенная оговорка - с 1 января 2021 года запрещено покупать жилье по сельской ипотеке в домах выше 5 этажей.

Программа сельской ипотеки будет действовать до 31 декабря 2022 года.

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