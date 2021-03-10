В Орле телефонные мошенники уговорили студента на кредит в 360 тысяч рублей

Молодой человек перевел деньги на «безопасный» счет и остался ни с чем Фото: Архив "КП"

В Орле телефонные мошенники оставили студента без 360 тысяч рублей и с кредитом. Молодой человек поверил лже-сотрудникам банка, что неизвестные проводят сомнительные операции с его счетом и нужно срочно взять кредит, чтобы аннулировать их.

Испуганный орловец решился взять в кредит крупную сумму денег и отправить ее на «безопасные счета», которые указали звонившие мошенники. На сам деле, это были их номера телефонов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Для своей маскировки злоумышленники все чаще используют Интернет-телефонию с подменой абонентского номера звонящего (8-800, 8-495, 8-499 и т.д.) которая позволяет преступнику остаться анонимным, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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