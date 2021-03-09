В 2021 году в Орловской области на ремонт 11 дорог выделят 640 миллионов рублей

На ремонт 11 орловских дорог выделят 640 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В этом году в Орловской области отремонтируют 11 дорог в семи районах. В рамках нацпроекта на восстановление дорожного покрытия выделят 644 млн рублей.

Ремонт коснется дороги в Орловском, Кромском, Хотынецком, Урицком, Шаблыкинском, Знаменском и Болховском районах. Кроме того, в этом году планируется завершить реконструкцию участка автодороги Орел-Ефремов.

Продолжится и проектная работа по реконструкции дороги «Судбище – Красная Заря – Ливны» и дороги «Змиевка – Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Моховое – граница Курской области».

- Работы сейчас находятся в активной стадии, первый этап проектирования будет передан на госэкспетизу уже в апреле. Завершение проектирования и получение госэкспертизы планируется в октябре текущего года, - пояснил Алексей Васильев, начальник КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик», 9 марта на совещании в областной администрации.