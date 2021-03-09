В орловской колонии выбрали «Мисс Весну». Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В женской колонии № 6 в поселке Шахово Кромского района прошел конкурс «Мисс Весна». Осужденные девушки посостязались в умении представить себя жюри, в создании сценических образов и юмористических миниатюр.

Для воплощения своих творческих задумок и создания костюмов у участниц была только бумага. В итоге лучшим признали девушки, перевоплотившейся в птицу. Для этого она использовала бумажные веера.

В номинации «Юмористическая миниатюра участницы пародировали известных эстрадных исполнителей. Победителем конкурса единогласно выбрали Викторию Е., представлявшую коллектив отряда № 6.

- Участницы конкурса были поощрены дипломами и сладкими подарками, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.