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Коронавирус Covid-19

В Орле сотрудников гипермаркета вакцинировали на рабочем месте

Сделать прививку от коронавируса решились 15 человек
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Фото: портал Орловской области

Фото: портал Орловской области

Перед праздничными выходными, 5 марта, в Орле прошли вакцинацию сотрудники сетевого гипермаркета на Московской улице. 15 человек решились сделать прививку от коронавируса прямо на рабочем месте.

Специально для них в гипермаркет приехала выездная бригада Поликлиники №1. Предварительно работники прошли осмотр терапевта и сдали тест на наличие антител.

- Вакцинацию прошли 15 человек в возрасте от 30 до 63 лет, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Коронавирус в Орловской области