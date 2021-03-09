В Орле сотрудников гипермаркета вакцинировали на рабочем месте

Фото: портал Орловской области

Перед праздничными выходными, 5 марта, в Орле прошли вакцинацию сотрудники сетевого гипермаркета на Московской улице. 15 человек решились сделать прививку от коронавируса прямо на рабочем месте.

Специально для них в гипермаркет приехала выездная бригада Поликлиники №1. Предварительно работники прошли осмотр терапевта и сдали тест на наличие антител.

- Вакцинацию прошли 15 человек в возрасте от 30 до 63 лет, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.