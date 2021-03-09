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Коронавирус Covid-19

Орловским медикам, заболевшим коронавирусом, выплатят почти по 70 тысяч рублей

Каждый случай заражения будет рассматривать специальная врачебная комиссией
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловским медикам, заболевшим коронавирусом, выплатят страховые выплаты

Орловским медикам, заболевшим коронавирусом, выплатят страховые выплаты

Фото: Архив "КП"

В Орловской области медикам, заболевшим на работе коронавирусом, должны выплатить единовременную страховую выплату в размере 68 811 рублей. Такую сумму получат те, кто работал непостредственно с зараженными пациентами и оказался из-за болезни временно нетрудоспособным.

По данным пресс-службы регионального Правительства, выплаты уже получили 1820 медицинских работников. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой помощи. Общая сумма выплат составила 125,2 млн рублей.

- Расследование страхового случая проводится специальной врачебной комиссией. Если случай признан страховым, оформляется справка и вместе с необходимыми документами направляется в ФСС, который своевременно производит начисление и выплату денег медработнику лично, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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