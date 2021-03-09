Проблему с освещением в Орле кардинально решат только после 2024 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 9 марта, в мэр Орла Юрий Парахин обсудил проблему с освещением города вместе с журналистами. Хотя световой день уже значительно увеличился, в темное время суток многие улицы Орла остаются недостаточно освещенными.

По словам главы города, кардинально решить проблему пока не получается из-за действующего энергосервисного контракта. Вмести существенных изменений в него нельзя. Поэтому радикальные перемены возможны только после 2024 года, когда контакт закончится.

- Сегодня есть большое желание улучшить освещение. И светильники, и опоры уличного освещения требуют модернизации. Постепенно будем приводить в порядок центр — начнем с него, - пояснил Юрий Парахин.