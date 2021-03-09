В Орле нашли подрядчика, который доделает ремонт двора на Металлургов,54

В Орле нашли подрядчика для ремонта двора дома на Металлургов,54 Фото: Архив "КП"

В апреле в Орле возобновится ремонт двора дома №54 на улице Металлургов. Многострадальная придомовая территория так и осталась недоделанной в 2020 году.

Подрядчик, занимавшийся ремонтом двора, должен был завершиться работы к 28 августа 2020. Однако к концу осени не сделал и половину. Двор раскурочили и оставили зимовать как есть.

Теперь к благоустройству приступит другая фирма - ООО «Мир строительной техники». Ей предстоит завершить начатые работы по ремонту тротуаров и проезжей части, а также установить по 14 уличных светильников и скамеек, 12 урн. Стоимость работ - 5,547 млн рублей.

- Двор улицы Металлургов, 54, приведут в порядок к середине лета, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.