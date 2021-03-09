В апреле в Орле демонтируют цирк на площади Жукова

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал о демонтаже цирка на площади Жукова Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 9 марта, в администрации Орла прошел брифинг мэра Юрия Парахина с журналистами. Одной из повесток дня стала площадь Жукова, оказавшаяся в эпицентре ярмарочного скандала.

Напомним, более полугода решался вопрос о переносе с площади действующей ярмарки выходного дня. Городская администрация держала четкую позицию о том, что здесь не место торговли, ведь в этом году здесь запланированы масштабные работы по благоустройству. В конечном итоге все осталось на своих местах, за исключением расположенного здесь орловского цирка «Триумф».

Как стало известно, по решению суда помещения цирка должны быть демонтированы. Однако из-за того, что его руководство пока не имеет такой материальной возможности, вступление решение в силу перенесли.

- Вопрос о демонтаже уже решен. С 1 апреля 2021 года постановление суда вступает в силу. Мы имеем полное право на демонтаж, - пояснил Юрий Парахин.