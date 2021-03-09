Коронавирус в Орловской области, 9 марта 2021: умерли два человека

Коронавирус в Орловской области, 9 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 9 марта 2021, федеральный оперштаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах России. Согласно свежей информации, на сегодняшний день в Орловской области болеют 2294 человека.

Накануне коронавирус подтвердился у 79 орловцев. За все время пандемии общее число заразившихся перешло порог в 31 тысячу человек и составило 31012. Из них 28257 человек смогли справиться с заболеванием и вылечились. В понедельник из больниц выписались 93 жителя региона.

Однако статистика смертности продолжает пополняться. Подтверждена смерть еще двух пациентов с коронавирусом. Пандемия унесла жизнь уже 461 орловца.