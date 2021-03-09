СК выясняет причины смертельного пожара на Бурова в Орле. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

К выяснению причин трагического ЧП на улице Бурова в Орле подключился Следственный комитет. Пожар в двухкомнатной квартире на 10 этаже жилого дома произошел днем 8 марта.

Как раннее сообщала «Комсомолка», пожарным удалось вывести из полыхающей квартиры и передать медикам 64-летнюю женщину. Ее госпитализировали с признаками токсического отравления окисью углерода.

В пожаре погиб 66-летний супруг спасенной женщины. Квартира сильного пострадала от огня. Предполагаемой причиной возгорания могла стать неосторожность при курении, однако так или это еще предстоит выяснить.

- Инициирована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.