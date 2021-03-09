В болховском селе Борилово освятили новую колокольню и купель. Фото: Евгений Борисов

В воскресенье, 7 марта, в селе Борилово Болховского района прошло освящение новой колокольни и купель при Никольском храме. Спустя вековой перерыв здесь прошла архиерейская Божественная литургия. Таинство совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

В болховском селе Борилово освятили новую колокольню и купель. Фото: Евгений Борисов

Отметим, Никольский храм в Борилово – один из старейших в Орловской области. Он возведен в 1843 году. В советский период он был закрыт, затем начался большой этап реставрации на средства меценатов – местных крестьянско-фермерских хозяйств.