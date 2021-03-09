8 марта 2021 в пожаре на улице Бурова в Орле погиб 66-летний мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В понедельник, 8 марта, в Северном районе Орла на улице Бурова произошел сильный пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на 10 этаже многоквартирного дома.

ЧП произошло в районе половины четвертого часа дня. Спасателям удалось вывести из полыхающей квартиры 64-летняя женщина. Ее передали медикам и госпитализировали в областную больницу.

Затем в процессе ликвидации пожара было обнаружено тело 66-летнего мужчины. Как рассказали «Комсомольской правде-Орел» в пресс-службе Главного управления регионального МЧС, вероятной причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

- В результате пожара выгорела комната на площади 24 квадратных метра. Остальные помещения квартиры закопчены по всей площади, - пояснили «КП» в ведомстве.

В настоящее время к выяснению причин трагедии подключился Следственный комитет. Ведомство начало доследственную проверку.