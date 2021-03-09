В 2021 году Орловская область выделит 20 миллионов рублей на развитие земельных участков для многодетных

Право на получение земли в Орловской области имеют почти две тысячи семей Фото: Архив "КП"

В Орловской области в 2021 году выделят 20 миллионов рублей на обеспечение земельных участков для многодетных семей инфраструктурой. Средства должны перечислить муниципальным образованиям в формате субсидий из областного бюджета.

Об этом «Комсомольской правде-Орел» рассказала руководитель Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина. Всего же за период 2020-2022 года предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 60 миллионов рублей.

По данным главы Департамента, в настоящее время право на получение земельного участка бесплатно имеют 1920 многодетных семей. В прошлом году участки для ведения личного подсобного хозяйства, огороды и индивидуальное жилое строительство перешли в собственность 157 многодетных семей.

Однако в регионе сохраняется проблема с предоставлением земельным земельных участков.

- Основными причинами необеспечения многодетных семей земельными участками являются отсутствие земельных участков на территории муниципального образования и отказ многодетных семей от предлагаемых участков, - пояснила Ирина Гаврилина.

Уточнить информацию о праве на предоставление земельного участка можно в Департаменте соцзащиты по телефону +7(4862) 76-16-50 или на официальном сайте https://www.dszn57.ru в разделе «Задать вопрос».