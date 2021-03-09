Погода в Орле на 9-12 марта: ночью температура опустится до минус 21

Погода в Орле на 9-12 марта 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Праздничные выходные в Орловской области оказались контрастными на погоду: то снег, то дождь, то ветер и мороз. Рассказываем, какой же будет короткая рабочая неделя с 9 по 12 марта 2021.

По прогнозам Росгидрометцентра, во вторник, 9 марта, в Орле и области ожидается облачная погода. Временами возможен небольшой снег. Температура днем -5 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до -17 мороза. Ветер северо-западный 4 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В среду, 10 марта, солнечная погода с небольшим снегом. Температура днем -8 градусов мороза, ночью -21. Ветер западный 3 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В четверг, 11 марта, солнечно без осадков. Днем -8 мороза, ночью – 17. Ветер юго-восточный 3 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В пятницу, 12 марта, облачная погода, временами снег. Днем -3 мороза, ночью – 6 градусов. Ветер южный 7 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам синоптиков, на выходных ожидается новая оттепель и дожди со снегом.