С 8 марта орловчанок поздравил губернатор Андрей Клычков

С прекрасным весенним праздником 8 марта жительниц Орловской области поздравил губернатор. Андрей Клычков пожелал милым дамам весеннего настроения и новых свершений во имя процветания Орловщины.

Глава региона поблагодарил орловчанок за вклад в развитие региона, созидательную работу на благо общества. А также выразил представительницам прекрасного пола признательность за умение совмещать профессиональную деятельность с воспитанием подрастающего поколения, заботой о семье.

- Всячески приветствуя активное участие женщин в деятельности институтов гражданского общества, работе органов власти мы приложим все силы для того, чтобы добиться новых успехов в решении важнейших вопросов, направленных на достижение высоких стандартов качества жизни, обеспечение прав и законных интересов женщин, подрастающего поколения, пожилых людей, укрепление социальной стабильности на орловской земле, - обратился к орловчанкам Андрей Клычков.