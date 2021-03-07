В Орле Россельхознадзор проверил на безопасность тюльпаны и мимозы

В цветах, которые привозят из других регионов и стран, могут обитать вредители Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области накануне Международного женского дня специалисты Россельхознадзора проверили на безопасность тюльпаны и мимозы. А заодно и поделились советами, как выбрать праздничный букет без неприятных последствий.

В цветах, которые привозят из других регионов и стран, могут обитать вредители. Если такой букет поставят дома, то они поселятся в жилище, а еще могут стать причиной гибели домашних растений.

- Покупатель, приобретая растения, вправе поинтересоваться откуда завезены цветы и есть ли на них документы, подтверждающие их фитосанитарную безопасность. Особенно это касается растений с корневой системой, так как приобретаются они на более длительный срок и в этой ситуации вероятность заражения увеличивается, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.