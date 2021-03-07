Крронавирус в Орле на 7 марта: общее число выздоровевших превысило 28 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

В Орловской области число вылечившихся от коронавируса жителей превысило 28 тысяч человек. Такие данные представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 7 марта 2021 года.

За сутки в регионе заболел еще 81 орловец. С начала пандемии суммарное число заразившихся COVID-19 составило 30 850 человек.

Выписано по выздоровлению за минувший день еще 118 пациентов. Таким образом болезнь смогли победить 28 067 жителей Орловской области.

Есть и новые смертельные случаи: летальным исходом обернулся коронавирус еще для двоих орловцев. За все время пандемии в регионе умерло 457 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Общее число больных в Орловской области составляет 2 Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора и регионального Департамента здравоохранения 326 человек, - сообщает пресс-службе Правительства Орловской области.