В Орле залатали выбоины на дороге в Маслозаводском переулке

Фото: instagram.com/parakhin_yuri

В Орле залатали выбоины и ямы в Маслозаводском переулке. Проезд для водителей открыт.

Результатом работы поделился мэр Юрий Парахин на своей странице в инстаграме.

- Фактически полностью укатали самый проблемный участок – на повороте, у заправки. На остальном протяжении заделали наиболее разрушенные участки. Сейчас дорога все еще далека от совершенства, но в качестве временной меры – достойный результат, - написал глава города.

В этом году Маслозаводской переулок будут ремонтировать капитально, рабочим предстоит обновить не только асфальтовое покрытие, но и дорожную подушку. Ждет капитальный ремонт также и Болховское шоссе.