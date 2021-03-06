В Орле троих сотрудниц МФЦ осудили за мошенничество

В Орле за мошенничество осудили троих экс-сотрудниц МФЦ Фото: Архив "КП"

В Орле суд рассмотрел дело троих экс-сотрудниц городского МФЦ. Работниц поймали на мошенничестве.

Как оказалось, женщины, работающие в многофункциональном центре, занимались фиктивным трудоустройством орловцев в бюджетные организации. Пресекли их мошенническую деятельность сотрудники регионального ФСБ. Дело в отношении подозреваемых было возбуждено и расследовалось по уголовной статье "Мошенничество".

- В результате рассмотрения Советским районным судом уголовного дела фигуранты были осуждены с назначением наказания в виде штрафа в размере 300, 150 и 100 тысяч рублей соответственно и с запретом на два года занимать руководящие должности, - рассказали "КП" в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

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