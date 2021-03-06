На орловских дорогах инспекторы ДПС подарили девушкам-водителям цветы

Девушки-водители получили цветы от инспекторов ДПС Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области девушки-водители получили приятный презент от сотрудников ГИБДД. Накануне 8 марта инспекторы ДПС останавливали машины, за рулем которых были представительницы прекрасного пола, не из-за нарушений правил дорожного движения.

Девушек останавливали не из-за нарушений правил, а по приятному поводу Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Праздничная акция прошла в Троснянском районе. Полицейские подготовили для автоледи букеты тюльпанов и воздушные шары, адресовали праздничные пожелания и, конечно, напомнили о безопасности на дорогах.

Праздничная акция в Орле и области проводится не первый год Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Для орловских автоледи, а может и для тех, кто едет через нашу область транзитом, такой приятный сюрприз не в новинку. Накануне Международного женского дня полицейские, традиционно, поздравляют девушек.

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