Коронавирус в Орле, новости на 6 марта 2021: за сутки 85 заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

Статистику по распространению COVID-19 в регионах России обновил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 6 марта 2021.

За сутки врачи поставили диагноз коронавирусная инфекция еще 85 жителям региона. Общее число заболевших с начала пандемии орловцев составляет на сегодняшний день 30 769.

Выписано по выздоровлению из больниц или снято с домашнего наблюдения еще 122 человека. Уже на протяжении достаточно долгого времени число выздоровевших за сутки превышает число заболевших, в регионе регистрируется снижение заболеваемости. Суммарное число победивших болезнь жителей Орловской области - 27 949 человек.

К сожалению, сообщает федеральный оперштаб и о новых смертельных случаях. Ушли из жизни еще 3 пациента, у которых лабораторно была диагностирована коронавирусная инфекция. За месяцы пандемии не смогли справиться с коронавирусом 455 орловцев.

Коэффициент распространения коронавируса в Орловской области на сегодняшний день 0,94. Количество случаев заражений на 100 тысяч человек - 4117,6, количество смертельных случаев на 100 тысяч населения - 60,9. Для сравнении в целом по России коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,96, число заражений на 100 тысяч человек - 2895,5, смертей на 100 тысяч населения приходится 59,1.