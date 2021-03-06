В Орле дорожники продолжают латать ямы на проезжей части

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле дорожники продолжают латать ямы, образовавшиеся на проезжей части. Работа идет во всех районах города: после зимы асфальт оказался не в лучшем состоянии.

Дорожный ремонт проводит сразу несколько организаций. С начала года в областном центре ямочный ремонт литым асфальтом провели на площади в почти полторы тысячи квадратных метров.

- На ближайшую декаду планируется выполнение ямочного ремонта литым асфальтом на Болховском шоссе, Наугорском шоссе, улице Комсомольской, Брестской, Цветаева, переулке Маслозаводском, улице Максима Горького, Мопра, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Также идет ремонт по гарантии. Подрядчикам поставили задачу устранить недочеты до 20 марта.