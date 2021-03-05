В центре Орла маршрутка сбила пешехода

Скриншот репортажа телеканала "Первый областной"

В Орле женщина-пешеход оказалась под колесами маршрутного автобуса. В Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии.

ДТП случилось в первой половине дня 5 марта на Октябрьской улице. Как сообщает телеканал "Первый областной", автобус под №9 сбил женщину предпенсионного возраста неподалеку от сквера Гуртьева. Пострадавшая получила политравму. Точные причины аварии еще предстоит установить сотрудникам ГИБДД, однако водитель маршрутки пояснил, что не заметил пешехода.

Свидетелей дорожно-транспортного происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефону дежурной части 72-90-00.

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