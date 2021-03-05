В Орловской области утвердили сроки и запреты охоты

Накануне, 4 марта, губернатор Орловской области подписал указ № 89, определяющий сроки и способы охоты на пушного зверя и пернатую дичь. Для каждого из них утвержен свой срок добычи.

Например, на барсука можно охотиться с 15 августа по 31 октября, а на зайца, лисицу, ондатру, бобра, белку волка или енотовидную собаку - с 15 октября по 28 (29) февраля.

Что же касается птиц, то на тетерева и вальдшнепа охота может длиться 10 дней с первой субботы апреля. Для других пернатых с последней субботы марта.

- В соответствии с указом установлены сроки летне-осенней, осенне-зимней охоты на пернатую дичь, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

При этом во время охоты запрещено применять световые устройства, тепловизоров и приборов ночного видения. Исключение - добыча в темное время суток копытных животных, волка, лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобров.

Кроме того, запрещается охота с использование петель, в том числе для отлова волка, зайца-беляка.