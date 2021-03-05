В Орле городской транспорт появился на Яндекс.Картах

Жители Орла теперь смогут следить за движением общественного транспорта города на Яндекс.Картах Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орла теперь смогут следить за движением общественного транспорта города на Яндекс.Картах. Узнать можно о рейсах автобусов, следующих по всем городским маршрутам.

- В приложении Яндекс.Карты все виды общественного транспорта отмечены специальными иконками. На карте можно смотреть, где сейчас находится транспорт, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он приедет, - рассказали "КП" в пресс-агентстве геосервисов Яндекса.

Посмотреть, где в настоящее время автобус можно в мобильном приложении или на интернет-страничке карт. Правда, пока что система работает в тестовом режиме.

- До конца месяца система будет работать в тестовом режиме. В настоящий момент, например, отображаются только 24 из 35 автобусных маршрутов. Трамваи и троллейбусы также не видны, - прокомментировали в пресс-службе администрации Орла.

Отметим, что также следить за движением автобусов онлайн можно с помощью сервиса bus57.